Травмированная пропагандистка Стриженова заговорила о карме после эфира об Украине

Российская пропагандистка Екатерина Стриженова, которая упала в прямом эфире ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале", неожиданно вспомнила о карме и предостерегла о нежелательных последствиях.

На своей странице в Instagram она выложила соответствующую публикацию и призналась, что ролик с падением решилась посмотреть только недавно (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Некоторые говорят – "так тебе и надо" – наверное! Вот лежу теперь в больнице и думаю "за что мне все это?" или правильнее спрашивать "для чего?".

Ну а если вы сегодня собираетесь устраивать розыгрыши, на всякий подумайте о последствиях, знаю много случаев, которые закончились слезами", – написала телеведущая.

Напомним, что во время передачи в тот день гости обсуждали тему оккупации Крыма и Голодомора в Украине. Стриженова принимала активное участие в дебатах, а когда решила прервать спор и объявила рекламную паузу, то оступилась, из-за чего сломала руку.

Позднее Екатерина на своей странице в социальных сетях сообщила, что повреждение оказалось серьезным: со смещением и осколками. Даже пришлось ставить пластину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Стриженова рассказала о тяжелой травме после эфира о Крыме и Голодоморе. Она заявила, что после ее случайного падения рука распухла за считанные минуты. Ей сильно повезло, что рядом дежурила скорая помощь, которая смогла быстро среагировать.