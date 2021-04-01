Травмована пропагандистка Стриженова заговорила про карму після ефіру про Україну

Російська пропагандистка Катерина Стриженова, яка впала в прямому ефірі ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале", несподівано згадала про карму і застерегла про небажані наслідки.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала відповідну публікацію і зізналася, що ролик з падінням зважилася подивитися тільки нещодавно (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дехто каже – "так тобі і треба" – мабуть! Ось лежу тепер в лікарні і думаю "за що мені все це?" Чи правильніше питати "д ля чого? ".

Ну а якщо ви сьогодні збираєтеся влаштовувати розіграші, про всяк подумайте про наслідки, знаю багато випадків, які закінчилися сльозами", – написала телеведуча.

Нагадаємо, що під час передачі в той день гості обговорювали тему окупації Криму та Голодомору в Україні. Стриженова брала активну участь в дебатах, а коли вирішила перервати спір і оголосила рекламну паузу, то оступилася, через що зламала руку.

Пізніше Катерина на своїй сторінці в соціальних мережах повідомила, що пошкодження виявилося серйозним: зі зміщенням і осколками. Навіть довелося ставити пластину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Стриженова розповіла про важку травму після ефіру про Крим і Голодомор. Вона заявила, що після її випадкового падіння рука розпухла за лічені хвилини. Їй дуже пощастило, що поруч чергувала швидка допомога, яка змогла швидко зреагувати.