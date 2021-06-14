Трампу – 75: как выглядел в молодости 45-й президент США. Фото

45-й президент США Дональд Трамп 14 июня отмечает 75-летие. Известный американский политик и миллиардер запомнился многими скандалами за свою политическую карьеру.

До прихода в Белый дом Трамп успешно продюсировал телепередачи, фильмы и сериалы, а также развивал собственную бизнес-империю. OBOZREVATEL вспомнил, как выглядел юбиляр и чем занимался в молодости.

Дональд Трамп родился в 1946 году в семье, где было пятеро детей. В подростковом возрасте будущий президент был непослушным ребенком, поэтому родители отправили его учиться в военную академию.

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Свои первые шаги к популярности Трамп сделал в 1970-х.

Отец Дональда был обладателем строительной компании, которая помогла сыну построить карьеру и стать популярной медийной личностью.

Кроме успешного бизнеса, Трамп выпускал собственные книги, запустил реалити-шоу "Кандидат" и не пропускал ни один конкурс красоты.

Дональд снимался во многих известных фильмах и стал другом мировых звезд.

Компания Trump Organization считается одной из самых успешных среди застройщиков США. К тому же 45-й президент владеет конкурсом Miss Universe и другими акциями во многих холдингах.

Трамп попадал во много сексуальных скандалов, но официально был женат трижды. Говорят, что у президента было десятки любовниц. Дональд воспитал пятерых детей.

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