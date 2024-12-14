Трагически погиб испанский миллиардер, основатель бренда Mango Исак Андик. Фото

В субботу, 14 декабря, в результате несчастного случая погиб основатель испанского бренда одежды Mango Исак Андик. Мужчине был 71 год.

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Об этом сообщили на официальном сайте компании Mango, а в СМИ раскрыть детали по поводу трагической гибели бизнесмена. По данным газеты El Pais, он упал в ущелье возле пещер Сальнитре вблизи Барселоны.

Андик был в походе вместе со своим сыном и другими членами семьи.

"Полицию вызвали около 13:00 по местному времени, а на место происшествия направили вертолет и специализированное горное подразделение", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил, что Андик погиб в результате несчастного случая в пещерах Salnitre de Collbató. А глава правительства Каталонии Сальвадор Рока сказал, что ошеломлен этой потерей и назвал Андика "верным бизнесменом", который "внес свой вклад в то, чтобы Каталония стала великой, и представил ее миру".

Испанский бренд одежды и производственная компания Mango были основаны в Барселоне в 1984 году. Сейчас сеть насчитывает почти 3000 торговых точек в 120 странах.

В Mango отметили, что Исак был примером для всех них. Он посвятил свою жизнь этому бренду, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, вдохновляющему лидерству и непоколебимой преданности ценностям, которые он сам внедрил в компанию.

"Его уход оставляет огромную пустоту, но все мы в каком-то смысле являемся его наследием и свидетельством его достижений. Это зависит от нас, и это лучшая дань уважения, которую мы можем отдать Исаку и которую мы собираемся выполнить, чтобы Mango продолжал оставаться тем проектом, к которому стремился Исак и которым он мог бы гордиться", – говорится в заявлении.

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