'Трагическая история'. Телеведущий Слава Соломка во время войны нашел сестру, разыскивая отца, которого никогда не видел

Телеведущий канала "Киев" Слава Соломка никогда не видел своего отца, мама воспитывала его в одиночку. Несколько лет назад тележурналист обратился за помощью к коллегам – в программу "Тайны ДНК" с просьбой отыскать его родных.

В интервью OBOZ.UA Вячеслав рассказал, чем закончилась эта история и с кем из родных по линии папы ему удалось встретиться уже во время войны.

Слава Соломка говорит, что все данные о своем папе он отыскал самостоятельно, а потом обратился к журналистам: "Да, я узнал, что отец был врачом, умер в 2013 году. А затем, имея его данные, обратился к журналистам СТБ, у них есть программа "Тайны ДНК". Они предложили найти моих родственников – сестру и брата по отцу. Дали мне все данные, я связался с сестрой. А брат к тому времени, как оказалось, умер. Там была трагическая история – покончил с собой".

"Мы встретились с сестрой год назад, пообщались, – продолжает Соломка. – Она мне показала фотографии папы в юности. Мы очень похожи – просто одно лицо. На брата я тоже очень похож. Но знаете, что понял после этой встречи? Это чужие люди для меня. И я для них чужой. Родственники – это ведь не только о крови, родственниках. Это о близости духовной. Сестре уже около 60 лет – у нее своя семья, свои друзья, своя жизнь. Мне было интересно встретиться, узнать больше об отце, о себе – кто я, откуда. Но часть моих родных – это прекрасные, талантливые, реализуемые, состоятельные люди. Мне приятно, что такие у меня есть. Но какого-то эмоционального следа встреча во мне не оставила".

Маме об этой встрече Слава Соломка ничего не сказал.

"Мама – это моя огромная поддержка, – рассказывает о ней телеведущий. – Она родила меня, единственного сына, в 40 лет. В молодости хотела быть актрисой, но стала историком и переводчиком. Много лет работала экскурсоводом в Киево-Печерской Лавре. Ей уже 75 лет. У меня было прекрасное детство, счастливое благодаря ей. Но мы из бедной семьи. У нас часто не было денег. И у меня с тех пор остался страх нищеты. А это с психологической точки зрения равно страху денег. То есть если боишься бедности, то никогда не разбогатеешь. Я по этому поводу обращался даже к психологу".

"Деньги должны заходить в жизнь легко. Поступили – потратил, – добавляет Соломко. – Это энергия, которую необходимо циркулировать. А если ты боишься тратить деньги, они не поступят. Зачем? Ты ими не пользуешься. В свое время я был скрягой. Совковая привычка собирать на черный день – это от мамы. Она мне всю жизнь говорила: "это дорого", "мы не можем себе позволить", "надо скромнее". Я проработал это с психологом. Теперь не с такой осторожностью трачу заработанные денежные средства. Да, конечно,откладываю и экономлю, как и все люди. Но уже не боюсь, что завтра непременно останусь без ничего".

Полное интервью со Славой Соломко читайте на OBOZ.UA здесь.

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