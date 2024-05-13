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"Трагическая история". Телеведущий Слава Соломка во время войны нашел сестру, разыскивая отца, которого никогда не видел

Оксана Гейдор
Люди
2 минуты
1,2 т.
'Трагическая история'. Телеведущий Слава Соломка во время войны нашел сестру, разыскивая отца, которого никогда не видел

Телеведущий канала "Киев" Слава Соломка никогда не видел своего отца, мама воспитывала его в одиночку. Несколько лет назад тележурналист обратился за помощью к коллегам – в программу "Тайны ДНК" с просьбой отыскать его родных.

В интервью OBOZ.UA Вячеслав рассказал, чем закончилась эта история и с кем из родных по линии папы ему удалось встретиться уже во время войны.

Слава Соломка говорит, что все данные о своем папе он отыскал самостоятельно, а потом обратился к журналистам: "Да, я узнал, что отец был врачом, умер в 2013 году. А затем, имея его данные, обратился к журналистам СТБ, у них есть программа "Тайны ДНК". Они предложили найти моих родственников – сестру и брата по отцу. Дали мне все данные, я связался с сестрой. А брат к тому времени, как оказалось, умер. Там была трагическая история – покончил с собой".

"Мы встретились с сестрой год назад, пообщались, – продолжает Соломка. – Она мне показала фотографии папы в юности. Мы очень похожи – просто одно лицо. На брата я тоже очень похож. Но знаете, что понял после этой встречи? Это чужие люди для меня. И я для них чужой. Родственники – это ведь не только о крови, родственниках. Это о близости духовной. Сестре уже около 60 лет – у нее своя семья, свои друзья, своя жизнь. Мне было интересно встретиться, узнать больше об отце, о себе – кто я, откуда. Но часть моих родных – это прекрасные, талантливые, реализуемые, состоятельные люди. Мне приятно, что такие у меня есть. Но какого-то эмоционального следа встреча во мне не оставила".

"Трагическая история". Телеведущий Слава Соломка во время войны нашел сестру, разыскивая отца, которого никогда не видел

Маме об этой встрече Слава Соломка ничего не сказал.

"Мама – это моя огромная поддержка, – рассказывает о ней телеведущий. – Она родила меня, единственного сына, в 40 лет. В молодости хотела быть актрисой, но стала историком и переводчиком. Много лет работала экскурсоводом в Киево-Печерской Лавре. Ей уже 75 лет. У меня было прекрасное детство, счастливое благодаря ей. Но мы из бедной семьи. У нас часто не было денег. И у меня с тех пор остался страх нищеты. А это с психологической точки зрения равно страху денег. То есть если боишься бедности, то никогда не разбогатеешь. Я по этому поводу обращался даже к психологу".

"Деньги должны заходить в жизнь легко. Поступили – потратил, – добавляет Соломко. – Это энергия, которую необходимо циркулировать. А если ты боишься тратить деньги, они не поступят. Зачем? Ты ими не пользуешься. В свое время я был скрягой. Совковая привычка собирать на черный день – это от мамы. Она мне всю жизнь говорила: "это дорого", "мы не можем себе позволить", "надо скромнее". Я проработал это с психологом. Теперь не с такой осторожностью трачу заработанные денежные средства. Да, конечно,откладываю и экономлю, как и все люди. Но уже не боюсь, что завтра непременно останусь без ничего".

Полное интервью со Славой Соломко читайте на OBOZ.UA здесь.

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