Лучшие фильмы о любви ко Дню святого Валентина: что посмотреть

Вскоре День святого Валентина, а это значит, что влюбленные будут проводить время вдвоем. Кто-то выбирает шумный ресторан, посиделки с друзьями или путешествие.

Для тех, кому нравится домашний уют, OBOZREVATEL собрал фильмы о любви, которые непременно сделают вечер еще более приятным. Широкий выбор кинолент предлагает Netflix.

"Пара на праздники" – 2020 год

Двое одиночек по жизни страдают от вопросов родственников: "А когда же под венец?" Они встретились и приняли решение представиться перед своими семьями, как пара. Сначала для них это была просто игра, но потом разгорелись настоящие чувства.

"Как поселить любовь" – 2019 год

Главная героиня выиграла отель в Новой Зеландии, затем покинула городскую жизнь и отправилась на встречу приключениям. Чтобы привести здание в жилое состояние, девушка нашла красавчика-рабочего, который влюбился в нее.

"Бойфренд из будущего" – 2013 год

История о парне, который может путешествовать во времени. Он решает использовать дар и исправить все ошибки в отношениях с любимой, которые допускал ранее. Эта чувственная комедия идеально подходит для романтического просмотра кино.

"Больше, чем секс" – 2011 год

Молодые люди решают не строить любовь, а просто иметь открытые отношения и близость по дружбе. Впоследствии они понимают, что это не просто физические инстинкты, а сильная эмоциональная связь, которая уже разожгла настоящие чувства.

"Гордость и предубеждение" – 2005 год

Экранизация романа Джейн Остин была номинирована на премию "Оскар". Фильм рассказывает, насколько важно выбирать сердцем, а не оценивать материальное состояние. Нельзя скрывать чувства и отрицать любовь, если они уже родились в сердце.

"50 первых поцелуев" – 2004 год

Многим ценителям кино уже известна эта кинолента начала 2000-х. В этом случае повторный просмотр принесет море удовольствия. Фильм рассказывает о влюбленной паре, в кторой девушка – потеряла память. Легкая комедийная и романтическая история в свое время стала самой популярной кинопремьерой года.

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