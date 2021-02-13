Лучшие фильмы о любви ко Дню святого Валентина: что посмотреть

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Романтический вечер в День влюбленных

Вскоре День святого Валентина, а это значит, что влюбленные будут проводить время вдвоем. Кто-то выбирает шумный ресторан, посиделки с друзьями или путешествие.

Для тех, кому нравится домашний уют, OBOZREVATEL собрал фильмы о любви, которые непременно сделают вечер еще более приятным. Широкий выбор кинолент предлагает Netflix.

"Пара на праздники" 2020 год

Фильм "Пара на праздники" рекомендован для просмотра в День влюбленных.

Двое одиночек по жизни страдают от вопросов родственников: "А когда же под венец?" Они встретились и приняли решение представиться перед своими семьями, как пара. Сначала для них это была просто игра, но потом разгорелись настоящие чувства.

"Как поселить любовь" 2019 год

Зрители советуют пересмотреть фильм "Как поселить любовь" в День влюбленных.

Главная героиня выиграла отель в Новой Зеландии, затем покинула городскую жизнь и отправилась на встречу приключениям. Чтобы привести здание в жилое состояние, девушка нашла красавчика-рабочего, который влюбился в нее.

"Бойфренд из будущего" 2013 год

Киноленту "Бойфренд из будущего" рекомендуют смотреть парам в День Валентина.

История о парне, который может путешествовать во времени. Он решает использовать дар и исправить все ошибки в отношениях с любимой, которые допускал ранее. Эта чувственная комедия идеально подходит для романтического просмотра кино.

"Больше, чем секс" 2011 год

Непринужденная драма "Больше, чем секс" – идеальна для романтического вечера вдвоем.

Молодые люди решают не строить любовь, а просто иметь открытые отношения и близость по дружбе. Впоследствии они понимают, что это не просто физические инстинкты, а сильная эмоциональная связь, которая уже разожгла настоящие чувства.

"Гордость и предубеждение" 2005 год

Экранизация романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" рассказывает, почему не стоит размениваться на деньги.

Экранизация романа Джейн Остин была номинирована на премию "Оскар". Фильм рассказывает, насколько важно выбирать сердцем, а не оценивать материальное состояние. Нельзя скрывать чувства и отрицать любовь, если они уже родились в сердце.

"50 первых поцелуев" 2004 год

"50 первых поцелуев" – Netflix рекомендует для просмотра влюбленным.

Многим ценителям кино уже известна эта кинолента начала 2000-х. В этом случае повторный просмотр принесет море удовольствия. Фильм рассказывает о влюбленной паре, в кторой девушка – потеряла память. Легкая комедийная и романтическая история в свое время стала самой популярной кинопремьерой года.

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