Ромео Бекхэм впервые украсил обложку итальянского Vogue. Фото

Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Ромео впервые снялся для обложки январского выпуска журнала L'Uomo Vogue. Так, 18-летний парень решил попробовать себя в качестве модели.

Соответствующие снимки младший Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram. По его словам, в продаже журнал появится уже 22 января (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, парень принял участие в фотосессии фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. Отметим, что он также примерил наряды таких известных брендов как Fendi, Saint Laurent и Louis Vuitton Damier.

Кроме того, сама мама мальчика Виктория Бекхэм поделилась снимком своего сына в сети и подписала его: "Горжусь тобой".

Напомним, Дэвид Бекхэм – английский футболист, полузащитник. Он женат на бывшей солистке группы Spice Girls Виктории. Имеет троих сыновей: Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс и Круз. 10 июля 2011 года родилась дочь Харпер Севен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 46-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм в очередной раз поделилась с поклонниками фото своего фирменного шпагата.