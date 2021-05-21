10 популярных выступлений Евровидения 2021, которые собрали больше всего просмотров

Недавно прошло два полуфинала песенного конкурса Евровидение 2021, а гранд-финал состоится в Роттердаме 22 мая. В нем примут участие 26 исполнителей.

Украину представляет группа Go_A, которая также будет бороться за победу в конкурсе. OBOZREVATEL собрал топ-10 самых популярных выступлений в полуфиналах, которые набрали наибольшее количество просмотров на официальном Youtube-канале Евровидения.

1. Российская представительница Manizha с песней "Russian Woman" собрала 7,7 млн просмотров, 290 тысяч лайков и 50 тысяч дизлайков.

2. Выступление украинской группы Go_A в первом полуфинале собрало 5,5 млн просмотров, 220 тысяч лайков и 20 тысяч дизлайков. Сейчас украинская песня "Шум" уверенно держится на первом месте в трендах Youtube.

3. На Евровидении 2021 Азербайджан представляет Самира Эфенди с песней "Mata Hari". Ее выступление в первом полуфинале собрало 3,2 млн просмотров, 130 тысяч лайков и 9 тысяч дизлайков.

4. Кипр представила греческая певица Елена Цагрину. Ее выступление во втором полуфинале собрало 3 млн просмотров.

5. Ролик женской группы из Сербии Hurricane набрал 2 млн просмотров.

6. Итальянская рок-группа Måneskin с зажигательным синглом "Zitti e buoni" собрала 1,9 млн просмотров.

7. Мальту представляет 18-летняя исполнительница Дестен Чукуньер, певице буккмекеры прогнозируют победу. Выступление девушки в первом полуфинале собрало 1,7 млн просмотров.

8. Участница из Израиля Эден Но не спела песню "Set Me Free". Выступление в первом полуфинале собрало 1,4 млн просмотров.

9. Литовская группа The Roop с небольшим отрывом собрала 1,3 млн просмотров. The Roop поет песню "Discoteque".

10. Во втором полуфинале конкурса выступила греческая певица Stefania с песней "Last Dance". Ролик собрал 700 тысяч просмотров.

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