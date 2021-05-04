Топ-10 первых претендентов на британский престол. Фото

В конце апреля королеве Великобритании Елизавете II пошел 96-й год жизни. И хотя члены семьи Виндзоров слывут долгожителями, некоторые члены семьи уже построились в очередь за самым уважаемым титулом в стране.

Так, старшему сыну королевы принцу Чарльзу уже 72 года. Он является самым пожилым наследником современности. А вот дочь герцога и герцогини Кембриджских вошла в историю как первая наследница семьи Виндзоров, которая опередила младшего брата в очереди на трон. OBOZREVATEL решил вспомнить, кто унаследует престол после смерти британской королевы.

1. Принц Чарльз

Если Елизавета установила рекорд самого долгого правления Великобританией, то Чарльз – официально самый пожилой наследник современности. Он ждет своего престола уже более 50 лет. Однако, до смерти матери его максимум – это статус регента.

2. Принц Уильям

Старший сын Чарльза и покойной принцессы Дианы – второй в списке претендентов на престол. Многие британцы надеются, что именно он взойдет на престол после смерти бабушки, но ему все-таки придется пропустить вперед отца.

3. Принц Джордж

Джорджу, первенцу Уильяма и Кейт Миддлтон, всего семь лет – а он уже "самый известный в мире малыш" и третий по списку наследник на британский престол.

4. Принцесса Шарлотта

Дочь Уильяма и Кейт может повторить судьбу своей бабушки и стать королевой. Правда, шансов не так уж и много, поскольку члены королевской семьи живут под сто лет.

5. Принц Луи Младший

Самый младший ребенок герцога и герцогини Кембриджских пока только учится говорить, однако он уже на пятом месте в очереди на королевский престол. Так, Луи еще и стал первым в истории королевства мужчиной, который не опередил старшую сестру в линии престолонаследия.

6. Принц Гарри

Несмотря на то, что принц Гарри вместе с женой Меган Маркл решили уйти с королевского двора и переехать жить в США, внуку королеве по-прежнему полагается право на престол.

7. Арчи Сассекский

В мае 2019 года у Гарри и Меган родился сын Арчи, который немедленно потеснил других претендентов на корону. Арчи может опуститься ниже, если Кейт родит еще одного ребенка Уильяму.

8. Принц Эндрю

Второму сыну королевы Елизаветы Эндрю – 61 год. Он принимал участие в Фолклендской войне и дослужился до звания вице-адмирала. Однако, из-за скандалов личного характера и обвинений в интрижке с несовершеннолетней принцу практически не светит британский трон.

9. Принцесса Беатрис

На девятом месте оказалась 32-летняя принцесса Беатрис, старшая дочь принца Эндрю. В ее резюме и работа продавцом в универмаге и даже съемки в кино. Сейчас она является вице-президентом IT-компании Afiniti.

10. Принцесса Евгения

На десятом месте находится младшая сестра Беатрисы. Она работает директором лондонской галереи современного искусства Hauser & Wirth. Три месяца назад Евгения родила сына Огаста, который занял 11-е место в списке престолонаследия.

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