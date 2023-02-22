Тоня Матвиенко в канун годовщины полномасштабной войны вспомнила, каким для нее было 24 февраля: рыдала и кричала из-за мамы

Известная украинская певица Тоня Матвиенко накануне годовщины начала полномасштабной войны, которая изменила жизнь украинцев на до и после, вспомнила свои тревожные ночь и утро 24 февраля. В тот день знаменитость с детьми, супругом и мамой – народной артисткой Украины Ниной Матвиенко – отправились к знакомой под Киев.

Видео дня

Исполнительница, как и многие украинцы, не смогла сомкнуть глаз той ночью. Ее пугала неизвестность, беспокойство за детей, их безопасность и, конечно, сам факт войны, которая охватила всю страну. К утру 25 февраля звезда приняла решение выезжать в относительно безопасное место, но его поддержали не все. Об этом Матвиенко рассказала в интервью ТаблоID.

"Вспоминаю первый день войны со слезами на глазах... В голову лезла куча мыслей, я анализировала каждый из возможных вариантов, что нам делать дальше: оставаться здесь или дальше двигаться на запад страны. Наконец, выбрала второй вариант. Для этого было несколько аргументов. К тому времени Житомирская трасса уже была повреждена. Единственным вариантом добраться до места, где не начались боевые действия, – дорога через Белую Церковь. Плюс у меня был полный бак – хватит. И самое главное, дети там будут в безопасности. Время терять некогда", – поделилась воспоминаниями артистка.

Казалось, маршрут отлично продуман и оставалось лишь его реализовать. Однако Нина Митрофановна такой план действий не поддержала. Певица наотрез отказалась бросать дом и куда-то ехать, несмотря на потенциальную опасность.

"Я озвучила свое предложение семье. Ее поддержали все, кроме мамы. Она решительно сказала: "Нет, я никуда не поеду, остаюсь здесь". Услышав эти слова, я рыдала, кричала… На фото мы прощаемся с мамой, с ужасно болезненными для сердца словами "Неужели это может быть наша последняя встреча?". Благодаря ВСУ, к счастью, все родные и знакомые живы, здоровы, чего желаю и всем украинцам", – прокомментировала Тоня Матвиенко.

Она напомнила соотечественникам о необходимости донатить на нужды наших защитников, ведь это ускоряет приближение такой долгожданной победы.

Отметим, Тоня Матвиенко, в конце концов, выехала с детьми за границу. После выбора наиболее подходящей страны остановилась на Великобритании, где ее младшая дочь пошла в школу. В августе 2022-го певица сделала сюрприз мужу, музыкант Арсену Мирзояну – неожиданно появилась с дочкой на его концерте.

Как писал OBPZREVATEL, ранее о последних днях перед полномасштабным вторжением вспомнила Лилия Ребрик. Поздно вечером 23 февраля она выбирала мебель для нового дома, а через 5 часов началась война. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!