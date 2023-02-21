''Так тяжело на душе было'': Ребрик вспомнила последние дни до полномасштабного вторжения РФ

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик за несколько дней до войны понимала, что грядет тяжелый период для нашей страны, который изменит жизнь каждого. Звезда пыталась отвлечься от мыслей, продолжала работать, концентрироваться на эфирах и даже успела съездить к родственникам. 23 февраля поздно ночью она выбирала мебель для нового дома, а через 5 часов началась война.

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Ребрик рассказала в своем Instagram, что теперь шампанское и клубника для нее – это вкус мира. Последний вечер перед войной ей захотелось закончить в теплой семейной атмосфере с игристым напитком и ягодами. Актриса подчеркнула, теперь она знает, как отпразднует победу Украины.

"Что было в те дни у меня на душе? Страшная тревога, страх войны, такое беспокойство…. 23 февраля 2022 года я отэфирила в "Утро с Украиной". Съездила обнять своих – в те дни мне особенно крепко хотелось быть рядом, чтобы все – вот здесь, на вытянутой руке. Меня на сцене всегда отпускает: я концентрируюсь, расслабляюсь... А после я села в машину, у меня было много цветов и уже так пахло весной", – написала под новым постом телеведущая.

По словам Лилии, 24 февраля навсегда останется в ее памяти. Она отметила, этот день – самый страшный в ее жизни, вероятно, как и для каждого украинца. Знаменитость за несколько суток до вторжения не могла найти себе место, испытывая тревожность.

"Теперь шампанское и клубника - для меня вкус мира навсегда. Я знаю, как праздновать победу. Но тогда так тяжело на душе было. И через 5 часов уже началась большая война", – поделилась Ребрик с поклонниками. Фанаты артистки в комментариях также вспомнили, как у них прошел последний день до войны.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Лилия Ребрик накануне вторжения России приобрела дом под Киевом. Так как звездная семья не нуждалась в переезде, особняк купили без ремонта и оборудования. Беда обошла стороной новое жилье селебрити, в отличие от небольшой дачи в Макаровском районе.

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