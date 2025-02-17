Тоня Матвиенко раскрыла феномен успеха песни 'Кульбаби', которая стала вирусной в сети

Певица Тоня Матвиенко громко заявила о себе в конце прошлого года композицией "Кульбаби". Интересно, что песня увидела свет еще в 2022 году, но стала невероятно популярной только осенью прошлого года.

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В интервью OBOZ.UA исполнительница объяснила, в чем секрет популярности "Кульбаб", а также призналась, что до сих пор не получила роялти за композицию.

"Трудно донести всем людям, что у тебя выходит новая песня, правда? – объясняет певица, почему ее композиция выстрелила только сейчас. – Как докричаться, как рассказать – это либо большое вложение денег, либо помощь соцсетей, как тот же TikTok. И именно так оно сработало: люди начали накладывать эту песню на свои видео, в частности блогеры, у которых есть миллионы подписчиков. И таким образом это дало эффект. Хотя очень странно, потому что это произошло в конце ноября, а песня о лете. У нас в шоу-бизнесе говорят, что обычно в песне важна актуальность. Новогодняя – когда снег, а здесь песня о одуванчиках – глубокой осенью. Иногда правила не срабатывают – и это интересно".

"Она очень юная, простая, светлая, – говорит Тоня. – Местами, может, даже наивная, но это ей тоже очень подходит. Годы идут, дети растут, но мы все равно там где-то, где остались юными. И очень хотим туда возвратиться. Песня "Кульбаби" именно об этом. Поэтому она, пожалуй, так и зашла сейчас. И очень взрослым, и детям и молодежи. У меня подружки смеялись: "Тоня, ты стала милфой".

На вопрос, какое денежное вознаграждение принесли певице "Кульбаби", которые только на YouTube уже имеют более 10 миллионов просмотров, Матвиенко ответила так: "Я считаю этот вопрос некорректным. Кроме того, я не знаю, какие это будут выплаты. Ничего еще не получала, выплаты начисляются через некоторое время, поквартально".

Полное интервью с Тоней Матвиенко читайте на OBOZ.UA здесь.

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