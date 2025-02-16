Тома Круза заподозрили в новом романе с испанской актрисой: провели вместе День влюбленных

Голливудские звезды Том Круз и Ана де Армас вызвали волну слухов о возможном романе после того, как их заметили вместе в Лондоне в ночь на 14 февраля. Актеры провели вечер в районе Сохо, наслаждаясь ужином в одном из популярных ресторанов, а затем отправились на прогулку.

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Daily Mail сообщает, что Круз и кубино-испанская киноактриса позировали для селфи с фанатами, улыбались и живо общались. Перед тем, как вместе сесть в такси, они еще несколько минут обсуждали что-то между собой. Их непринужденное поведение и хорошее настроение во время прогулки вызывали подозрения, что между ними может быть нечто большее, чем просто дружеские отношения.

На роман также намекало то, что актеры провели вместе в День святого Валентина. Представители обоих актеров пока не комментировали эту ситуацию, однако поклонники уже активно обсуждают их отношения. Некоторые фанаты отмечают, что звезды могли просто встретиться как друзья, ведь они оба работают в сфере кино и имеют много общих знакомых.

62-летний Круз, известный своими ролями в фильме "Миссия невыполнимая", был одет в темно-синий пиджак, брюки в тон и бежевую рубашку на пуговицах. 36-летняя Ана де Армас, звезда "Блондинки" и "Балерины", выбрала для выхода джинсы, черный топ и черную куртку. В руках она несла две сумки с едой, а ее образ дополняли золотые балетки и сумка в тон.

Этот романтический шаг свидетельствовал о том, что Армас разорвала отношения с вице-президентом Tinder Полом Букадакисом, с которым она начала встречаться после разрыва с актером Беном Аффлеком.

Ранее Том Круз также демонстрировал близкую дружбу со своим агентом Махой Дахил в декабре, когда их заметили за ужином. Этот случай ознаменовал их вторую совместную прогулку через неделю после того, как актер подвозил ее.

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