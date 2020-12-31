Том Хэнкс кардинально сменил имидж ради роли в новом фильме. Видео

Известный американский актер 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в фильме База Лурмана "Элвис". Знаменитость сам не ожидал, что ему придется решиться на такой серьезный шаг.

Так, новую прическу актер показал в "Шоу Грэма Нортона" на YouTube-канале. Сначала Хэнкс прятал лысину под кепкой, а позже на несколько секунд снял ее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказал кинозвезда, чтобы сыграть полковника Тома Паркера – ему пришлось побриться налысо.

После того, как актер показал свой новый образ, он извинился перед зрителями за то, что мог напугать детей такой резкой сменой имиджа.

Напомним, "Элвис" – предстоящий биографический фильм об Элвисе Пресли. Выход фильма запланирован на 5 ноября 2021 года. Ранее сообщалось, что он выйдет 1 октября 2021 года, но его перенесли из-за COVID-19.

Том Хэнкс – американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель. Хэнкс известен сотрудничеством со Стивеном Спилбергом, он снялся в пяти его фильмах "Спасти рядового Райана", "Поймай меня, если сможешь", "Терминал", "Шпионский мост" и "Секретное досье".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии.