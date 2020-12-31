Том Хенкс кардинально змінив імідж заради ролі в новому фільмі. Відео

Відомий американський актор 64-річний Том Хенкс поголився налисо заради ролі у фільмі База Лурмана "Елвіс". Знаменитість сам не очікував, що йому доведеться зважитися на такий серйозний крок.

Так, нову зачіску актор показав в "Шоу Грема Нортона" на YouTube-каналі. Спочатку Хенкс ховав лисину під кепкою, а пізніше на декілька секунд зняв її (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як розповів кінозірка, щоб зіграти полковника Тома Паркера – йому довелося поголитися налисо.

Після того, як актор показав свій новий образ, він попросив вибачення перед глядачами за те, що міг налякати дітей такою різкою зміною іміджу.

Нагадаємо, "Елвіс" – майбутній біографічний фільм про Елвіса Преслі. Вихід фільму запланований на 5 листопада 2021 року. Раніше повідомлялося, що він вийде 1 жовтня 2021 року, але його перенесли через COVID-19.

Том Хенкс – американський актор, продюсер, режисер, сценарист і письменник. Хенкс відомий співпрацею зі Стівеном Спілбергом, він знявся в п'яти його фільмах "Врятувати рядового Райана", "Впіймай мене, якщо зможеш", "Термінал", "Міст шпигунів" і "Секретне досьє".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Том Хенкс повідомив, що він та його дружина Ріта Вілсон заразилися коронавірусом в Австралії.