Тодоренко, избегающая темы войны, пожаловалась на угрозы и 'наехала' на Колю Сергу

Украинская телеведущая и путешественница Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, заявила, что ей угрожают в сети. Она еще не комментировала тему войны в Украине, хотя здесь живут ее родственники.

В Instastories Тодоренко опубликовала якобы сообщения с угрозами. Также телеведущая считает, что певец Коля Серга хайпирует на ее имени (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под сообщением "Разорвем тебя и твоего уб**дка" Тодоренко спросила у подписчиков, хайп это или бессилие.

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Кроме того, Тодоренко показала сообщения, которые писала Коле Серге. Она обвинила его в том, что он рассказал публично, а не написал ей лично о смерти ее бывшего парня Алика в Буче.

"Даже несмотря на то, что некоторые мои товарищи публично унижают или хайпируют на моем имени, я все равно буду помогать. Обратите внимание, как человек читает мои сообщения, но не отвечает, а только продолжает хайповаться публично", – возмутилась Регина.

Известно, что на днях Сергея рассказал об убийстве экс-парня Тодоренко. Выяснилось, что парень не был военным, а когда российские оккупанты вошли в Бучу, скрывался в бомбоубежище. Ему выстрелили в затылок.

Тодоренко прямо не комментировала это, а лишь разместила пост в Instagram, в котором процитировала первый абзац стихотворения русской поэтессы Марины Цветаевой "Уж сколько их упало в бездну" на фоне горящей свечи.

Как писал OBOZREVATEL, Тодоренко, родственники которой живут в Одессе, не комментирует тему войны России в Украине. Лишь несколько дней назад она впервые с начала полномасштабных боевых действий прервала молчание и объяснила, почему не затрагивает тему политики ни в публичном пространстве, ни дома – с мужем Владом Топаловым.