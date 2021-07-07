Тину Кароль с живым питоном на сцене Atlas Weekend сравнили с Бритни Спирс. Видео

Украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль вышла на сцену украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend с живым питоном на шее. Ее сравнили с американской артисткой Бритни Спирс, которая в 2002 году также выступила со змеей.

На своей странице в Instagram Кароль опубликовала соответствующий ролик. В платье с ярким принтом и взъерошенными волосами она исполнила песню "Ніжно" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Тина Кароль. "Ніжно", "Твої гріхи", "Все во мне" (Atlas Weekend 2021)", – говорится в подписи к публикации.

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Однако не всем пользователям понравилась задумка номера. Вот, что они написали по этому поводу: "Животные на сцене – это дно", "Большего бреда не выдумать", "Жесть".

К слову, Бритни Спирс в 2002 году также выступала с живым питоном на сцене. Тогда зоозащитники поинтересовались о дальнейшей судьбе питона у звезды, на что она ответила практически сразу. По словам Бритни, питона звали Банана и чувствовал он себя прекрасно. Этой информацией на своей странице в Instagram поделилась украинская травести-дива Монро.

Коротко о знаменитостях:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль озадачила своих поклонников, когда продемонстрировала танец со странными движениями. Такое поведение артистки сильно их взволновало.