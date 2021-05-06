Тина Кароль откровенно рассказала о мужчинах и своих страхах

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась, что могла бы влюбиться в нищего мужчину, но никогда – в "грязного".

Об этом она рассказала в рубрике "33 вопроса за 3 минуты" с телеведущей, "Мисс Украина" Александрой Кучеренко на канале ICTV (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

По словам певицы, самым большим страхом для нее является ничего не бояться, а обратной стороной популярности назвала рутину.

"Как-то на сцене мне подарили хомячка, не очень это было", – прокомментировала Кароль самый странный подарок, который ей дарили поклонники.

Кроме того, своего сына певица назвала самым большим достижением, но отметила, что с ним тяжело договорится.

Также Кароль призналась, что хранит машины своего мужа, они дороги ей как память.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, народная артистка Украины. Телеведущая и звездный тренер в вокальных телешоу. Настоящее имя – Татьяна Либерман. Заняла 7-е место на Евровидении.

Неоднократно становилась лучшей украинской певицей по версии Музыкальной премии. Сегодня имеет 8 студийных альбомов, включая новый, вышедший весной этого года. Воспитывает сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль призналась, что влюблена "как дура". Она добавила, что любит испытывать это чувство, ведь оно становится для нее вдохновением в творчестве.