Тине Кароль – 36: сексуальные снимки известной певицы

В понедельник, 25 января, популярной украинской певице Тине Кароль исполняется 36 лет. Она известна не только своими захватывающими и трогательными песнями, но и откровенными фотосессиями.

OBOZREVATEL решил собрать подборку самых сексуальных снимков артистки. Она активно делится ими на своих страницах в социальных сетях.

Для обложки своего музыкального спектакля под названием "Юбилейный альбом" Кароль снялась полностью обнаженной.

Также в сентябре 2020 года певица снялась в сексуальной фотосессии для Vogue. Она позировала в блестящих штанах и бюстгальтере, кожаном наряде, а также полуобнаженной.

Кроме того, на шоу "Танці з зірками" артистка позировала на камеру в черном платье с глубоким декольте и пикантным разрезом от бедра.

На одной из фотосессий Кароль позировала в обтягивающем черном платье с открытой спиной. Видно, что наряд певицы едва прикрывает ее грудь. Она дополнила образ стильной прической и вплела в волосы ленты со сверкающими камнями.

Также знаменитость ранее делилась с поклонниками снимками, на которых позировала в сексуальном черном платье. Пикантный наряд с вырезами и открытой спиной хорошо подчеркнул фигуру звезды. Свой образ Кароль дополнила длинными кожаными перчатками и продемонстрировала прическу, украшенную цепочками со сверкающими камнями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в первом выпуске шоу "Голос країни-11" украинская певица Тина Кароль предстала в необычном наряде перед зрителями. В сети неоднозначно отреагировали на образ артистки.