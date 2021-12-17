Тина Кароль и Анна Тринчер раскритиковали премию YUNA: на обвинения ответил генеральный продюсер. Эксклюзив

Украинские певицы Тина Кароль и Анна Тринчер раскритиковали премию YUNA. Артистки полагают, что их достижения в 2021 году проигнорировали.

На обвинение исполнительниц эксклюзивно для OBOZREVATEL ответил генеральный продюсер премии Павел Шилько. Он подчеркнул, что YUNA – вершина профессионального признания музыканта в Украине, поэтому существует большая конкуренция (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Тина Кароль – 6-разовая победительница YUNA, которая получила также самую престижную награду "За особые достижения в музыке" в прошлом году. Поэтому мне очень странно было увидеть ее упреки на дефицит внимания со стороны нашей премии. Кроме того, ее попадание в номинацию "Лучшая исполнительница" в этом году – это признание значения той большой работы, которую она проделала за 2021 год. Присутствовать в этой категории Тине, которая уже давно на нашей сцене, на фоне роста волны новых звезд – это почетно, я считаю".

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Павел также считает Анну Тринчер амбициозной молодой звездой, у которой безумный потенциал для роста.

"Я уверен, что она в будущем много раз будет номинирована на YUNA. Но для всего свое время – подавляющее большинство артистов проходило до номинирования на YUNA определенный путь, иногда в 3-5 лет. На самом деле конкуренция у нас очень большая", – говорится в сообщении.

Он также напомнил, что номинантов может быть всего 5, а претендуют на эти места в зависимости от номинации от 50 до 200 исполнителей.

Подводя итоги, продюсер подчеркнул, что это лишь подтверждает важность премии и большое желание талантливых артистов получить ее.

"YUNA на сегодня – это главный признак, вершина профессионального признания музыканта в Украине. Логично, что артистам, особенно тем, кто только начал свой путь, очень хочется его получить".

Отметим, что причиной недовольства Тины стал тот факт, что артистку отметили только в номинации "Лучшая исполнительница", хотя она считает, что заслуживает большего. По мнению звезды, судьи предвзято отнеслись к ее творческим достижениям, проигнорировав хиты, концертные программы и коллаборации в 2021 году. Об этом она рассказала в своих Instagram- stories, смонтировав короткое видео.

Певица иронически подписала ролик: "Творчество вне номинации" и прокомментировала, что ее достижения невозможно было не заметить.

Тина считает, что два ее альбома – "Красиво" и "Двойной рай" достойны звания "Лучший альбом года", а клип на песню "Скандал", который посмотрело 19 млн пользователей, должен был выиграть в номинации "Лучший клип".

Кроме того, Кароль убеждена, что недооценили ее выступление на Atlas Weekend и альбом дуэтов "Молодая кровь".

На воне видео звучала музыка со смехом, а сама певица в конце примерила карикатурную маску. В stories она отметила официальный аккаунт YUNA в Instagram.

Добавим, что это не первая артистка, раскритиковавшая музыкальную премию в этом году. Ранее Анна Тринчер возмутилась, что ее не номинировали. Она считает, что ее композиция "По губам", которая месяц была одним из самых популярных звуков в TikTok, достойна победы.

Также молодая исполнительница заверила, что получила бы статуэтку за наибольшее количество упоминаний в СМИ.

Коротко о звездах:

Тина Кароль – украинская певица и актриса, телеведущая, общественная деятельница. Народная артистка Украины. Входит в сотню самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус". "Самая популярная женщина Украины" по версии компаний Google и Яндекс.

Анна Тринчер – украинская актриса и певица, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015" в городе София, Болгария. Участница второго сезона "Голос. Дети" и суперфиналистка восьмого сезона "Голос країни", а также актриса украиноязычного сериала "Школа".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как Тина Кароль менялась на протяжении всей певческой карьеры. Артистка не раз кардинально меняла образ после важных событий в жизни.