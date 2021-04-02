Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво"

Юля Ухина Люди 09:40, 2.04.2021 Обновлено: 09:44, 2.04.2021

Украинская певица Тина Кароль выпустила новый альбом под названием "Красиво". Он состоит из семи песен, большинство из которых публика услышала впервые.

Свое творение артистка презентовала на личной странице в Instagram, опубликовав фото обложки альбома. На ней Кароль позировала лежа на полу в эффектном белом платье (чтобы прослушать, проскролльте до конца страницы).

"Долгожданная премьера! Наслаждайся альбомом "Красиво". Спасибо всем и каждому, что вдохновляли меня. Спасибо команде за красивую реализацию", – прокомментировала певица.

Кроме того, знаменитость сообщила, что новый альбом можно уже прослушать в свободном доступе на всех стриминговых платформах.

Обложка нового альбома Кароль
Instagram Тины Кароль

Песни из альбома Кароль "Красиво":

  • Это любовь

  • Хороший парень

  • Скандал

  • Любовники

  • Красиво

  • Девочка

  • Бегу

Альбом Тины Кароль "Красиво": слушайте онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, потому что знает себе цену девушка.

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