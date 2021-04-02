Тіна Кароль випустила новий альбом "Красиво"

Юля Ухіна Люди 09:40, 2.04.2021 Оновлено: 09:44, 2.04.2021

Українська співачка Тіна Кароль випустила новий альбом під назвою "Красиво". Він складається з семи пісень, більшість з яких публіка почула вперше.

Своє творіння артистка презентувала на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото обкладинки альбому. На ній Кароль позувала лежачи на підлозі в ефектній білій сукні (щоб прослухати, доскрольте до кінця сторінки).

"Довгоочікувана прем'єра! Насолоджуйся альбомом "Красиво". Дякую всім і кожному, що надихали мене. Дякую команді за гарну реалізацію", – прокоментувала співачка.

Крім того, знаменитість повідомила, що новий альбом можна вже прослухати у вільному доступі на всіх стримінгових платформах.

Обкладинка нового альбому Кароль
Instagram Тіни Кароль

Пісні з альбому Кароль "Красиво":

  • Это любовь

  • Хороший парень

  • Скандал

  • Любовники

  • Красиво

  • Девочка

  • Бегу

Альбом Тіни Кароль "Красиво": слухайте онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль заявляла, що вирішила змінити сценічний образ. За її словами, це феміністка, сильна, норовлива, танцювальна, трохи агресивна дівчина, що знає собі ціну.

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