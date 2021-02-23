Тина Кароль восхитила чувственным прочтением стиха Леси Украинки. Видео

Украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль прочитала стих поэтессы Леси Украинки в честь ее дня рождения, которое будет 25 февраля.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько сториз, в которых продемонстрировала чувственное и пронзительное исполнение стиха "Ви щасливі, пречистії зорі…" (чтобы смотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Ви щасливі, пречистії зорі,

ваші промені – ваша розмова;

якби я ваші промені мала,

я б ніколи не мовила слова", – с этих строк начинается известный украинский стих.

Тина Кароль смогла очень эмоционально передать смысл и настроение, которые заложила в это стихотворение автор. Во время того, как знаменитость читает стих, на фоне также играет спокойная мелодичная музыка, что делает исполнение еще ярче.

Отметим, что в этом году 25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения легендарной украинской поэтессы Леси Украинки. Она вдохновила становление украинского освободительного движения, а ее жизнь стала настоящим примером патриотической борьбы.

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