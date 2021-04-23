Тина Кароль в новом клипе появилась в откровенном образе. Видео
Украинская певица Тина Кароль презентовала клип на песню "Красиво". В нем артистка появилась в откровенном оранжево-фиолетовом платье на запах с очень глубоким декольте.
Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале звезды. Оно было снято в стиле концертного выступления. Кароль пела на сцене и сексуально двигалась вместе с мужчинами-танцорами (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Сведу тебя с ума премьерой клипа на песню "Красиво", – написала Кароль на личной странице в Instagram.
Поклонники пришли в восторг от новой видеоработы звезды. Они засыпали Кароль множеством позитивных комментариев.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
певица Тина Кароль 2 апреля выпустила альбом под названием "Красиво". Он состоит из семи песен, среди которых "Это любовь", "Хороший парень", "Любовники" и другие.
Также Кароль рассказала подробности об альбоме "Красиво". Она заявила, что написала его за полтора месяца в соавторстве с композитором Аркадием Александровым.