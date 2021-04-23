Тина Кароль в новом клипе появилась в откровенном образе. Видео

Украинская певица Тина Кароль презентовала клип на песню "Красиво". В нем артистка появилась в откровенном оранжево-фиолетовом платье на запах с очень глубоким декольте.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале звезды. Оно было снято в стиле концертного выступления. Кароль пела на сцене и сексуально двигалась вместе с мужчинами-танцорами (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Сведу тебя с ума премьерой клипа на песню "Красиво", – написала Кароль на личной странице в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от новой видеоработы звезды. Они засыпали Кароль множеством позитивных комментариев.

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