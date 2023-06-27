Тина Кароль стала голосующим членом престижной премии Grammy и будет выбирать победителей

Украинская певица Тина Кароль стала голосующим членом престижной премии Grammy. Уже в следующем году она будет выбирать победителей вместе с другими коллегами-музыкантами.

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Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram. Артистка заявила, что для нее – это честь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я чувствую невероятную честь и благодарность за то, что меня приняли в музыкальную семью Grammy в качестве голосующего члена", – написала Тина Кароль.

В комментариях певицу поздравили с достижением, поскольку быть членом жюри такой премии очень престижно. От результатов голосования судей зависит, кого из мировых музыкантов назовут лучшими в той или иной номинации.

Как известно, в 2021 году украинская певица и скрипачка Ассия Ахат стала голосующим членом музыкальной премии Grammy. Тогда звезда рассказывала, что попасть в список голосующих нелегко.

Претендентов подают на голосование уже активные судьи, а организаторы исследуют биографию музыкантов, их достижения и принимают решение.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 6 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония награждения музыкальной премии. Певица Бейонсе получила 4 награды и побила рекорд.

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