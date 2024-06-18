Тина Кароль прошла курс военной подготовки и вызвала неоднозначную реакцию украинцев: почему сознательный поступок звезды критикуют

Украинская певица Тина Кароль прошла курс военной подготовки с ветеранами "Азова" и вызвала неоднозначную реакцию украинцев. Звезда показала, как учится стрелять на полигоне и оказывает первую медицинскую помощь, чтобы в критическом случае быть готовой защищать себя и окружающих.

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Артистка поблагодарила инструкторов и объяснила свое решение в Telegram. Почти все подписчики знаменитости похвалили ее за популяризацию военной подготовки, однако нашлись и те, кто в поступке Кароль увидел желание пропиариться.

"Я – гражданин Украины. Украина – это мой выбор очень давно. Это не новость. Хочу сознательно понимать, что происходит, как помочь людям и себе в чрезвычайной ситуации. Мы живем в войне", – сказала исполнительница.

На странице киевских курсов военной подготовки "Резервист" появился пост с певицей в военной форме. Вместе с другими сознательными мужчинами и женщинами Кароль училась оказывать первую медицинскую помощь и попадать по мишени.

Так она не только пополнила свои знания, но и вдохновила многих подписчиков записаться на подобные курсы. Об этом они написали ей в комментариях, похвалив за освещение важной темы.

Однако звезду также упрекнули, мол, она создает образ "матери-хранительницы украинской песни и женщины-воительницы", тогда как в 2021 году выпустила русскоязычный альбом, поздравляла с днем рождения российскую певицу Аллу Пугачеву и тому подобное.

"Это было неожиданно. Тина в военной форме с автоматом в руках", "Невероятная", "Низкий поклон", "Напомнило мне фильм "Звездные Войны 4. Новая надежда". Когда все уже начали сушить весла, вдруг где-то в еб*нях нарисовался Люк Скайуокер", "Гордимся", "О ней забыли, вот и напомнила о себе", – написали украинцы.

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