Платье за 75 тысяч гривен и слухи о беременности. Юлия Санина и Тина Кароль поразили публику мощным дуэтом на концерте в Киеве

Во время концерта в Киеве артистка Тина Кароль спела дуэтом с коллегой Юлией Саниной, фронтвуменом группы The HARDKISS, общую песню "Вільна", которая стала саундтреком к фильму "Віддана". Они поразили украинцев невероятно нежными образами и мощным вокалом.

Тина Кароль решила одеть белое плиссированное платье украинского бренда J'amemme с глубоким декольте и шлейфом на плечах. Стоимость ее, как отмечено на официальном сайте, достигает 1,7 тысячи евро, то есть почти 75 тысяч гривен.

А вот Юля Санина на сцене появилась в голубом объемном платье из плиссированной ткани от отечественного бренда GUDU. Плечи певицы были украшены бело-золотой вышивкой, а именно платье сконструировали так, что оно открывало ноги артистки. Из-за объемного образа фанаты Юлии Саниной предположили, что она действительно беременна, хотя другие наряды с того вечера быть в обтяжку и не скрывали форму тела певицы.

"Свободна была, есть и будет. Сегодня эта песня стала символом борьбы. Мы свободные люди свободной страны, смелые и непокорные никому. Спели вчера вместе на акустическом концерте в The HARDKISS. Спасибо за приглашение", – подписала Тина Кароль опубликованное в Instagram видео с совместным исполнением.

Первые строчки "Вільної" спела публика в зале, а уже впоследствии хор подхватили Тина Кароль и Юлия Санина. Фанаты были в восторге от живого нежного исполнения песни и образов:

"Кайф", – написал в комментариях MELOVIN.

"Платья невероятные".

"Один из самых лучших и мощных дуэтов Украины".

"Какое нежное и сильное выступление".

"Ваши голоса вместе, это что-то волшебное".

"Песня "Вільна" стала уже символической".

"Именно в дуэте песня становится более наполненной, в двух своих смыслах. Обожаю".

Концерт состоялся в Октябрьском дворце 7 июня с программой Special Kiss, с которой Юлия Санина ездит одна без мужа-гитариста Валерия Бебка и остальной команды. На сайте по продаже билетов Kontramarka процитировано артистку с ее объяснением тематики всеукраинского тура: "Никогда не скрывала, что за пределами группы готова создать еще что-то от себя в другом музыкальном жанре. Special Kiss – это как раз мое творческое отражение. Это именно тот Kiss от The HARDKISS".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, супруг Юлии Саниной после слухов о разводе появился в апреле на концерте The HARDKISS, однако только за границей. Музыкант, вероятно, после 24 февраля 2022 года так и не возвращался в Украину.

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