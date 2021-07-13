Тина Кароль после скандала в Одессе едва не отравилась на сцене угарным газом

Украинская певица Тина Кароль на масштабном фестивале Atlas Weekend 2021 оказалась в дыму угарного газа из-за обилия пиротехники. По словам исполнительницы, она буквально тянулась за глотками воздуха.

Артистка сравнила ситуацию с дымом во время пожара. Об этом она рассказала на своем официальном аккаунте в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Эта пиротехника, в первый день ее было меньше, а во второй ее стало больше. И мы никогда не тестировали с ней. И получилось, что я оказалась в дымке угарного газа... Я просто за глотками воздуха тянулась. Уже мой мозг не понимал, что надо просто встать и дышать хотя бы воздухом выше. То есть, это как в дыму угарного газа при пожаре оказаться", – заявила Кароль.

Видео дня

Певица отметила, что также перед концертом она ночь не спала, так как сильно волновалась. А в первый день фестиваля знаменитость задержалась с выступлением, поскольку группа MOZGI засыпала сцену метафаном – конфетти. В результате нужно было организовать уборку, чтобы мотоцикл Кароль смог нормально проехать.

"Мы понимаем, что для мотоцикла это скользко. И прямо на месте, за 10 минут до выхода находятся какие-то пылесосы, вентиляторы, люди бегают по сцене, сметают этот метафан. Никто не был к этому готов. Мне было непонятно, почему одна режиссерская группа не сообщила об этом другой", – добавила артистка.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021). Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards, представительница Украины на Евровидении 2006.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Тина Кароль прервала свой концерт в Одессе из-за сильного дождя и плохой работы аппаратуры. Артистка спела на сцене ночного клуба "Итака" 5-6 песен и решила прекратить свое выступление, несмотря на заполненный зал фанатами.