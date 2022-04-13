Тина Кароль пообещала приехать с концертом в Мариуполь: это наша земля

Известная украинская певица Тина Кароль, которая с начала полномасштабной войны РФ против Украины уехала спасаться в Польшу, заявила, что не собирается надолго задерживаться в Варшаве и уже строит планы на будущие концерты на родине. Первое шоу артистка надеется провести в столице – в Киеве, а второе – в освобожденном Мариуполе, который сейчас нещадно стирают с лица земли российские оккупанты.

В настоящее же время Тина активно принимает участие в благотворительных мероприятиях в Польше и поет украинские песни на митингах. На одном из последних своих концертов звезда собрала около 42 миллионов гривен на нужды ВСУ и гуманитарную помощь, пишут "Факты".

"Я сейчас нахожусь в Варшаве. Здесь проделано огромное количество работы для поддержки Украины. Но я не заселилась здесь, мой выбор – это быть украинкой", – отметила вокалистка.

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Кароль не сомневается в победе Украины, однако очень переживает за населенные пункты, где сейчас ведутся активные боевые действия. В частности, за блокадный Мариуполь. Мирные жители этого города больше 40 дней войны находятся под обстрелами и бомбардировками. Кроме того, погибают из-за отсутствия еды, воды и тепла.

Певица обещает приехать в освобожденный Мариуполь и спеть с соотечественниками свои хиты.

​​"Я знаю, что Украина победит – правда на нашей стороне. Свой первый концерт на территории нашей страны я проведу в Киеве. Я даю слово, что второй концерт будет в Мариуполе – это наш город, и мы в него обязательно приедем. Все знают, что это наша земля", – подчеркнула знаменитость.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский ведущий, блогер и юморист Алексей Дурнев особенно остро переживает события, которые происходят в Мариуполе. Это родной город знаменитости и сейчас в блокаде находятся его родственники – родная тетя и двоюродный брат. Больше десяти дней о судьбе близких артиста ничего неизвестно.