Тина Кароль показала редкое фото повзрослевшего сына

Ровно 13 лет назад, 18 ноября 2008 года, известная украинская исполнительница Тина Кароль стала мамой. Сегодня она отправилась в Лондон, чтобы поздравить повзрослевшего сына Вениамина с днем рождения. В честь праздника певица поделилась с поклонниками редким семейным фото, а фанаты в свою очередь сделали трогательное видео.

Фотографией со взрослым парнем в классическом костюме и очках, который уже обогнал свою маму по росту, Тина поделилась в Instagram-сторис. Для этого кадра звезде пришлось лететь из Украины в Англию, где сейчас живет и учится ее сын (чтобы увидеть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я вся для тебя. С днем рождения, мое счастье", – написала в истории знаменитость.

Видео дня

Татьяна (настоящее имя певицы) редко публикует совместные с Веней снимки. В своих интервью она неоднократно признавалась, что именно ребенок помог ей справиться с потерей мужа, продюсера Евгения Огира. Мальчик рос копией своего папы и с детства проявлял интерес к учебе. Он стал для звезды стимулом не сломаться и продолжать петь.

Когда Веня подрос, звездная мама отправила его на обучение в элитную школу Лондона. По слухам, ежегодно Тина платит за образование сына около миллиона гривен. Там он проявил себя как старательный ученик, идеально овладел английским, а сейчас увлекается игрой на фортепиано и барабанах, в шахматы и регби.

Певица боялась, что сын потеряет связь с родными краями, поэтому нашла для него украинскую семью, с которой он сейчас живет. Помимо этого, он состоит в общине, где изучает и поддерживает народные традиции. Там Веня научился танцевать гопак.

На каникулах мальчик приезжает домой, но Тина очень часто летает к нему в Лондон. Недавно она публиковала с ним совместное селфи, которое шутливо подписала: "Девочки, только с моего разрешения".

Стоит отметить, что в том году артистка также поздравила сына в историях соцсети на этом же фоне. Однако тогда ее поздравление было на русском языке, а в этот раз – на украинском.

Не мог пройти мимо такого события и фан-аккаунт Тины. На своей страничке в Instagram поклонники певицы опубликовали трогательное видео-поздравление, а также совместные кадры Вени и мамы.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица и актриса, телеведущая, общественная деятельница. Народная артистка Украины. С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место. Входит в сотню самых влиятельных женщин Украины, по версии журнала "Фокус". "Самая популярная женщина Украины", по версии компании Google.

Настоящее имя артистки – Татьяна Либерман. Родилась 25 января 1985 года в Магаданской области. Официально изменила свое имя на Тину Кароль.

Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тина Кароль во время визита в Грузию рассказала, почему уже 7 лет не ездит с гастролями в Россию. Артистка заверила, что не продала бы душу, выступая в стране-оккупанте, даже за высокие гонорары.