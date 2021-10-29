Тина Кароль неожиданно изменила имидж и показала фото

Известная певица Тина Кароль решилась на перемены во внешности. После премьеры клипа "Двойной рай" артистка покрасила волосы и отрезала челку.

Свой новый образ певица показала на личной страничке в Instagram. Поклонники не смогли прокомментировать новый имидж своего кумира, поскольку та опубликовала кадры с новой прической в Stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Тина Кароль показала обновленную себя – она перекрасила волосы с холодного блонда в насыщенный цвет мокрого песка, отдающий небольшой рыжинкой. Такой певицу еще не видели.

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Однако, в глаза бросается не столько цвет и выравнивание волос, сколько челка артистки. Она успела примерить ее в новом клипе "Двойной рай", после чего, по всей вероятности, решила сделать челку изюминкой своего обновленного образа.

Отметим, что Кароль на днях еще ходила с отросшими темными корнями. Об этом свидетельствуют ее Stories, записанные крупным планом. На кадрах видно, что волосы артистки были немного жирными. Вероятно, что именно тогда Тина и отправлялась к своему стилисту за новой стрижкой и покраской волос.

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) – известная украинская певица и телеведущая. Ей 36 лет, и она родом из Магаданской области.

В 2017 году Кароль получила звание народной артистки Украины, а также была признана лучшей исполнительницей Украины по версии M1 Music Awards.

До 2013 года состояла в браке с продюсером и бизнесменом Евгением Огиром, от которого родила сына Вениамина. Евгений умер от рака желудка, поэтому Тина воспитывала сына одна. Сейчас Вениамин живет в приемной семье в Лондоне и учится в одной из самых престижных школ Великобритании.

OBOZREVATEL ранее писал, что Тина Кароль редстала перед поклонниками в новом эротическом образе в клипе "Двойной рай". Она примеряла несколько откровенных образов в "Total black".