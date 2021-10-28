Тина Кароль выпустила клип на песню 'Двойной рай'. Видео

Популярная украинская певица Тина Кароль выпустила клип на новую песню "Двойной рай". Артистка предстала перед поклонниками в новом эротическом образе.

Соответствующий ролик она опубликовала на личной странице в Instagram. Полную версию клипа на новую песню опубликовали на официальном аккаунте певицы в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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В новой работе Тина Кароль предстала в новом эротическом образе. Она сделала себе челку и примеряла на себя несколько откровенных образов в "Total black". В клипе артистка демонстрировала, как заряжала оружие и стреляла в мишень, как сексуально выгибалась и лежала в постели.

Послушать альбом можно перейдя по ссылке тут.

Напомним, певица в анонсе альбома писала о том, что ее музыкальная работа – это повесть о любви. В ней есть пронзительные тексты и мотивы меланхолии.

Также она отмечала, что посвятила альбом "одному человеку и отношениям" и "своей свободе".

К слову, стиль альбома Тины Кароль выполнен в ритм-н-блюзе.

Коротко о знаменитости:

Украинская певиц Тина Кароль родилась в Магаданской области (1985 год). Ее настоящее имя Татьяна Либерман. Получила звание народной артистки Украины (2017). Была признана лучшей исполнительницей Украины по версии M1 Music Awards.

Была в отношениях с продюсером и бизнесменом Евгением Огиром. У пары родился сын, которого назвали Вениамином. Евгений погиб в 2013 году, после тяжелой борьбы с раком желудка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тина Кароль порадовала поклонников кадрами своей "горячей" премьеры на песню "Двойной рай". Она представила тизер нового клипа, в котором эротично станцевала.