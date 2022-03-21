Тина Кароль на концерте в Польше спела вместе с 7-летней украинкой-звездой бомбоубежища

Украинская певица Тина Кароль спела на концерте "Вместе с Украиной" с 7-летней звездой киевского бомбоубежища Амелией Анисович. Певицы вышли на сцену Atlas Arena в Лодзи (Польша), исполняя песню "Україна – це ти".

Мероприятие против войны в Украине транслировали в прямом эфире по всему миру, а первой Анисович спела Гимн Украины акапельно. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица. Девочка прославилась на весь мир, когда поднимала боевой дух жителей украинской столицы в подвале, исполняя саундтрек из мультфильма "Ледяное сердце" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Большой концерт "Вместе с Украиной" транслировали в 50 странах мира. Открыла мероприятие 7-летняя Амелия, трогательно исполняя Гимн Украины. Во время концерта телезрители со всего мира присылали сообщения, а полученные средства передали фонду поддержки Украины. Общая сумма составляет более 2 миллионов злотых (примерно 14 миллионов гривен)", – рассказал Дещица.

Видео дня

Амелия считает Тину Кароль своим кумиром и давно мечтала спеть вместе. Украинская певица узнала, что девочка из Киева временно переехала в Варшаву вместе с бабушкой, поэтому решила встретиться с юной поклонницей.

Они репетировали и захотели выступить в дуэте на масштабном концерте в Лодзи, посвященном сопротивлению Украины в войне с Россией. Юная певица вышла на сцену в вышиванке и украинском венке, Тина Кароль держала ее за руку.

7-летняя Амелия шесть дней с начала войны находилась с родителями в подвале одной из киевских школ. Прятаясь от бомбардировки, она спела песню из мультфильма Disney "Ледяное сердце", чтобы поднять настроение окружающим. Видео стало вирусным и о девочке написали самые известные зарубежные СМИ.

Фото Анисович было на обложке британского издания The Sun, авторы композиции "Отпусти и забудь" поделились выступлением украинки в соцсетях, а голливудские продюсеры предложили ей сотрудничество после войны. Мелодичный голос Амелии звучал по всему миру и достучался до миллионов сердец.

"Я всегда знала, что Амелия очень талантлива, и теперь весь мир это знает. Тот факт, что она стала звездой на фоне стольких смертей и разрушений, является трагедией", – сказала мама девочки Лилия, которая сейчас находится в Киеве, в комментарии The Sun.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые "воюют" за Украину музыкой. Исполнители выступают против росийской оккупации и поддерживают украинский народ патриотическими песнями.

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