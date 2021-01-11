Тина Кароль, Макс Барских, Melovin: с каких шоу началась карьера украинских звезд. Архивные видео
Имена Тины Кароль, Макса Барских, Виталия Козловского и многих других известных артистов из Украины впервые прозвучали на талант-шоу.
Сегодня мало кто не видел клипы зажигательной певицы и телеведущей Тины Кароль, не болел за Костю Бочарова (Melovin) на Евровидении, а также не подпевал под песни Козловского. Однако не все смогут сразу сказать, с какой песни началась карьера наших знаменитостей. OBOZREVATEL решил вспомнить, какие знаменитости в свое время покорили сердца украинцев на шоу "Караоке на майдане", "Шанс" и "Х-Фактор".
1. Тина Кароль
Одна из самых известных певиц в украинском шоу-бизе – Тина Кароль – имеет армию поклонников не только в Украине, но и за ее пределами. Но мало кто помнит, что талантливая артистка начинала свою карьеру с шоу "Караоке на Майдане". В далеком 2005 году Тина Кароль застенчиво отвечала на вопросы Игоря Кондратюка о том, чем занимается. Тогда она рассказала, что только поступила в столичный Национальный авиационный университет. На Крещатике Тина Кароль исполнила песню Таисии Повалий "Сладким грехом".
2. MELOVIN
Это сейчас Константина Бочарова знают практически все украинцы, однако в свое время певцу пришлось потрудиться, чтобы достичь знаменитости. Начинал Бочаров со школьных выступлений и танцевальных постановок для одноклассников, затем стал частым гостем шоу "Караоке на майдане". Он покорил толпу сильным исполнением хита Адель "Hello", а также авторской песней "Не одинокая". Уже после "Караоке", артист пришел на "Х-фактор", стал победителем и обрел популярность.
3. Макс Барских
Макс Барских также начал свою карьеру с талант-шоу. И хоть "Караоке на майдане" не подарило ему пропускной билет в шоу-бизнес, его выступление в 2007 году запомнилось многим. Тогда еще Николай Бортник (настоящее имя артиста) исполнил песню Димы Билана "Never let you go" и даже пытался повторить движения российского вокалиста.
Виталию Козловскому в "Караоке на майдане" повезло больше, чем Максу Барских. Артист покорил Игоря Кондратюка не только вокалом, но и харизмой. Именно в "Караоке на майдане" и "Шанс" Виталий Козловский осуществил свою мечту и из неизвестного парня, который просто любил петь и был танцором у Русланы, превратился в настоящую звезду.
5. MamaRika
MamaRika, она же Анастасия Кочетова, начала свою карьеру с шоу "Фабрика звезд 3". Девушка прославилась сначала под псевдоним Эрика. Она выступала на сцене проекта со своими песнями, дойдя до суперфинала под руководством композитора и продюсера Константина Меладзе. Сегодня MamaRika одна из самых успешных звезд в украинском шоу-бизнесе по версии журнала "Фокус".
OBOZREVATEL ранее сообщал об украинских звездах, которых открыл "Голос країни".
MARUV стала популярной после участия в четвертом сезоне шоу "Голос країни".
TAYANNA смогла пройти на проект только со второй попытки.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая пришла на "Голос" потому что не хотела, чтобы ее судили по внешности.