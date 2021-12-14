Бейонсе vs Тина Кароль: певицы похвастались фигурами в одинаковых костюмах. Фото-сравнение

Певицы Тина Кароль и Бейонсе показали фото в одинаковых образах. Обе знаменитости примерили на себя спортивный костюм Adidas & Ivy Park с обтягивающими лосинами и коротким топом-бра.

Фигуры украинки и американки довольно разные, но брендовая одежда смотрелась отлично и на Кароль, и на Бейонсе. OBOZREVATEL предлагает сравнить, как выглядели звезды, а также узнать стоимость модного образа.

Исполнительницы делились снимками себя в бра и лосинах на своих аккаунтах в Instagram. Интересно, что обе были с распущенными волосами.

Кароль не надела никаких украшений, но подобрала к костюму яркие оранжевые кроссовки, а вот Бейонсе надела чокер на шею и обула светлую массивную обувь.

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К слову, лосины от Adidas с принтом "гусиная лапка" являются хитом продаж и раскупаются очень быстро. В Америке на официальном сайте их предлагают купить за 85 долларов (почти 2,3 тыс. гривен).

Бра на застежке-молнии с таким же принтом продаются за 75 долларов (чуть более 2 тыс. гривен).

Судя по фото, которые знаменитости публиковали в своих аккаунтах, спортивный комплект Adidas & Ivy Park певицам понравился. Они обе несколько раз появлялись перед подписчиками в таких луках. А Бейонсе даже поставила аватарку в Instagram в спортивном костюме.

Кароль после этого делилась в сторис снимком, как она занималась йогой в лосинах в "гусиную лапку".

Бейонсе устроила в стильном луке целую фотосессию. Она позировала на улице вместе со своими детьми.

Коротко о знаменитостях:

Тина Кароль ( Татьяна Либерман) – 36-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ).

Бейонсе – 40-летняя американская исполнительница в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Родилась в городе Хьюстон (штат Техас, США) в 1981-м.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кароль поучаствовала в чувственной фотосессии, показав себя в нескольких образах: в латексном топе с прозрачными колготами, а также в боди с глубоким декольте. Поклонников восхитили длинные ноги и стройная фигура звезды.