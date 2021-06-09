Тимошенко в белоснежном наряде и на высоких шпильках побывала в Софии Киевской. Фото
Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко пришла на презентацию рукописной Библии в Софии Киевской в элегантном наряде. Она была одета в блузку с прозрачными рукавами и белую юбку-карандаш.
Свой образ Тимошенко дополнила кремовыми босоножками на платформе и шпильках. Соответствующие снимки нардеп опубликовала на личной странице в Facebook (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).
На кадрах лидер "Батьківщини" запечатлена с эффектным пучком с прикорневым объемом и легким макияжем. В ушах у нее были лаконичны серьги, а на лице – оптические очки в черной оправе.
Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в стильном костюме серого цвета, который состоял из укороченного пиджака и длинной приталенной юбки.
Также 60-летняя Юлия Тимошенко появилась в парламенте в эффектном наряде. Она выбрала стильное платье, которое подчеркнуло ее фигуру.