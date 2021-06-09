Тимошенко в белоснежном наряде и на высоких шпильках побывала в Софии Киевской. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко пришла на презентацию рукописной Библии в Софии Киевской в элегантном наряде. Она была одета в блузку с прозрачными рукавами и белую юбку-карандаш.

Свой образ Тимошенко дополнила кремовыми босоножками на платформе и шпильках. Соответствующие снимки нардеп опубликовала на личной странице в Facebook (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

На кадрах лидер "Батьківщини" запечатлена с эффектным пучком с прикорневым объемом и легким макияжем. В ушах у нее были лаконичны серьги, а на лице – оптические очки в черной оправе.

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Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

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