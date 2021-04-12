Тимошенко появилась в Раде в стильном костюме и на высоких каблуках. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в стильном костюме серого цвета, который состоит из укороченного пиджака и длинной приталенной юбки.

Свой образ она дополнила голубым гольфом и сапогами на высоком каблуке. Соответствующими фото поделился фотограф Ян Доброносов на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Также Тимошенко решила сделать аккуратную прическу, накрутив волосы и собрав их внизу. На лице нардеп сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках.

Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, как менялся внешний вид Юлии Тимошенко за все время в украинской политике. На смену косе давно уже пришли прямые волосы, пучки и завивка.

Также 60-летняя Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в эффектном наряде. Она выбрала стильное платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

В сети показали снимки, на которых народный депутат Юлия Тимошенко предстала в новом наряде. Так, она появилась в стильном платье в клетку, которое украшали кожаный черный пояс и такие же вставки.