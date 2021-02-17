Тимошенко опять показалась в Раде с новой прической: фото необычного 'хвоста'

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко предстала в Верховной Раде с необычной прической.

Тимошенко пришла в сессионный зал с волосами, завитыми в локоны и собранными в низкий хвост. Снимок политик опубликовала в своем профиле в Instagram.

"Когда идешь разоблачать очередную аферу "Нафтогаза"!", – подписала фото экс-премьер.

Одета лидер "Батьківщини" была в закрытое черное платье, образ она дополнила сережками с камнями.

Пользователи соцсети засыпали Тимошенко комплиментами.

Еще один снимок Тимошенко с похожей прической опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook. На нем политик была уже в другом черном платье с вырезом.

Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Напомним, Тимошенко уже не раз удивляла резкой сменой имиджа в парламенте. Недавно она показалась на публике в новом образе с кожаными ремешками.

Ранее OBOZREVATEL писал, как менялся внешний вид Юлии Тимошенко за все время в украинской политике.