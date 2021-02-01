Тимошенко показалась в новом образе с кожаными ремешками. Фото

В сети показали снимки, на которых народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко предстала в новом наряде.

Так, политик решила кардинально сменить образ. Соответствующие фото опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Тимошенко появилась в стильном платье в клетку, которое украшали кожаный черный пояс и такие же вставки. Кроме того, свой образ она решила дополнить красивым колье из крупных камней.

Также депутат предстала на публике с новой прической. Женщина распустила волосы, накрутила их, а вверху аккуратно собрала локоны.

Стоит отметить, что Тимошенко перестала носить очки. Вероятно, она ходит в линзах. Кроме того, политик сделала нежный французский маникюр.

Напомним, Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, как менялся внешний вид Юлии Тимошенко за все время в украинской политике.

Также Тимошенко уже не раз удивляла резкой сменой имиджа в парламенте.