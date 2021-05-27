Тимошенко без макияжа и в косынке показала спортивный стиль. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко поделилась в сети снимком, на котором продемонстрировала, как занимается спортом. Она появилась в черном образе с косынкой на голове.

Соответствующее фото нардеп опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Поклонники остались в восторге от кадра и засыпали Тимошенко комплиментами.

Так, депутат позировала на камеру в спортивном костюме черного цвета, на бедрах она завязала кофту, а на голову надела темную косынку. Стоит отметить, что Тимошенко была без макияжа и показала свою природную красоту. Кроме того, чиновник показалась с белыми наушниками, через которые слушала музыку.

"Спорт и красота природы – то, что вдохновляет и заряжает!" – подписала фото нардеп.

Пользователям сети понравился новый снимок Тимошенко, и они оставили множество комментариев под публикацией.

"Вы прекрасная женщина! Спасибо, что заботитесь о нашей Украине!", "Красавица", "Не узнал", "Самая лучшая!", "Я вас не узнала, вы красотка", "Самая красивая", – пишут люди.

Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

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