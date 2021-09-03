Тимати заподозрили в романе с украинской моделью: что о ней известно. Фото

Популярного российского рэпера Тимати заподозрили в новом романе. Ему приписывают отношения с украинской моделью Сашей Дони.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал снимок, на котором видна женская рука, свисающая на его шее (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). СМИ сразу же определили личность девушки. По предварительной информации, это модель из Украины Саша Дони. Она проживает в Киеве.

На данный момент Тимати отдыхает на острове Миконос, Греция. Там же проводит отпуск и Саша Дони. Звездную пару вычислили по длинным пальцам, красному маникюру и приметном кольце девушки. Кроме того, пользователи сети сравнили модель с бывшей возлюбленной российского рэпера – Аленой Шишковой.

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"Красивая девушк, смесь Шишковой и Решетовой, на мой взгляд", "Шишкова 2", "Тут так похожа на маму дочки Тимати", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Тимати – российский хип-хоп-исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актер и предприниматель, также является выпускником "Фабрики звезд 4".

Встречался с Аленой Шишковой – 2-я вице-мисс России 2012 года. Есть дочь Алиса.

С 2015 года встречался с фотомоделью и 1-й вице-мисс Россия 2014 года Анастасией Решетовой. 16 октября 2019 года у пары родился сын, которого назвали Ратмиром. Осенью 2020 года пара рассталась.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве возле Бессарабского рынка заметили двух парней, которые были сильно похожи на российских рэперов Моргенштерна (Алишера Валеева) и Тимати. Они прогулялись по Крещатику в окружении большого количества охраны.