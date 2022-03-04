Тимати сорвался в истерике на Макса Барских из-за 'дырявой России'. Видео

Популярный украинский певец Макс Барских, после вторжения российских войск на украинскую территорию, обратился к жителям страны-агрессора и сказал, что никто и лично он сам не приедет в "дырявую Россию". На это заявление эмоционально сорвался известный российский рэпер Тимати, который назвал артиста "пет*шарой".

Соответствующее видео Макс Барских опубликовал на личной странице в Instagram. "Территория России вычеркивается из моей географии. После всего того, что народ Украины пережил, в вашу дырявую Россию больше никто не захочет приезжать и вас никто не захочет видеть по всему миру. Уже отменили самолеты, рейсы, заметили? Вы гоните все время на Америку, на Европу, а сами комфортно живете за счет европейских и американский компаний. Так вот смотрите, как медленно вас будут отключать от мира, и вы будете жить в своем маленьком вакууме. Никому не нужная Россия, удачи вам и успехов", – сказал Макс Барских.

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На его обращение возмутился российский рэпер Тимати. Он буквально сорвался в истерике, задавая вопросы Максу Барских, не перепутал ли он ничего.

"Посмотрел твое обращение к народу России. Ты ничего не перепутал пет*шара? Ты не перепутал кто на самом деле тут дырявый? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Забыл? Рано или поздно все это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь Земля круглая. И я обязательно при встрече покажу тебе, кто на самом деле дырявый", — сказал Тимати.