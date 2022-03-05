Тимати ответил на вызов Потапа: аккуратнее, братан, ты можешь стать 'дырявым'

Дискуссия между продюсером Потапом и рэпером Тимати продолжилась, после того, как второй угрожал певцу Максу Барских. Знаменитости записали новые видеообращения, в которых российский артист сказал, что ждет встречи, а украинский – поблагодарил за ответ.

Соответствующие ролики Потап разместил на личной странице в Instagram. Отметим, что Тимати в своем профиле Instagram-stories написал, что обращение коллеги по цеху вызывает "человеческое уважение" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я никогда не высказывался в неуважительной форме о народе Украины, и делать этого не собираюсь, так, как считаю, что любая форма проявления национализма и расизма, она для меня лично просто неприемлема. Это обращение лично к Максимке, к дырявому Максимке Барских, за чьей спиной уже теперь собрался встать Потап и такие же, как он. Любой здравомыслящий человек понимает, вставая за спиной дырявого, можно только либо самому стать дырявым, либо начать получать от этого удовольствие. Аккуратнее братан! Мы безусловно, рано или поздно, все друг с другом увидимся, поэтому удачи и до встречи", – сказал Тимати.

Видео дня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Украинский продюсер ответил на заявление Тимати, отметив, что рад, что тот ответил ему.

"Тимати, ты знаешь, чему я рад? Я рад тому, что ты ответил. Я целую неделю обращался к российским звездам, к украинцам, работающим в России, называл их имена, а ответил именно ты. Ты первый, кто ответил. А это значит, что между нами произошла какая-то связь, это к твоим шуткам кстати. Ты всегда был юморист, и такой же, как актер и как певец и шутки про ЛГБТ это понятно, но самое главное, что ты ответил", – сказал Потап.

Он добавил, что Тимати показал пример российским артистам, что они могут отвечать и реагировать.

"Это значит, что и другие артисты могут так, это значит, что есть какой-то контакт и диалог. Надо начать говорить, не молчите ребята. Спасибо тебе брат, ты налаживаешь украинские отношения вместе с россиянами. Мы хотим, чтобы россияне услышали и увидели, что происходит в Украине. В эти секунды перемирия, это так ценно, важно и круто. Начнем с этого, а потом до вас долетит вся правда, того ужаса и террора, который творится в Украине", – подытожил продюсер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

После этого, Тимати дал реакцию на слова Потапа, заявив, что его обращение вызывает "ничего другого, кроме человеческого уважения".

"Потап, посмотрел твое второе обращение ко мне. Я всегда хорошо к тебе относился и отношусь сейчас. Я все понимаю. Не скатиться в агрессию, не навешать ярлыков на мой корабль в данном контексте, это мудрость и самообладание. Ты абсолютно правильно подметил про мои шутки и актерское мастерство. Все это абсолютно не применимо на практике к большой политике! Деятелям шоу-бизнеса нужно работать по своему профилю или уходить в бизнес и продюсированием", – написал Тимати.

Он добавил, что не является политиком, а "с трудом смотрит на этот сюрреализм" и пытается понять.

"А именно, как должны проходить двусторонние переговоры об урегулировании конфликта двух суверенных братских держав, если их возглавляет ди-джей! Я ни в коем случае не глумлюсь, я просто пытаюсь понять", – написал Тимати.

Напомним, что ранее Алексей Потапенко уже обращался к Тимати, когда заявил, что тот выбрал слабее себя и начал угрожать. А также сказал, что российский артист вероятно не понимает, что происходит в Украине, раз "наехал на рассказывающего правду Макса". Подробнее читайте в нашем материале.