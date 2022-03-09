Тилль Линдеманн на вокзале в Берлине помог беженке из Украины: оплатил номер в гостинице и дал 50 евро на ужин. Фото

Украинка по имени Алиса Ком рассказала, как легендарный рок-музыкант Тилль Линдеманн помог ей найти жилье в столице Германии, после того, как она вынуждена была уехать за границу из-за вторжения российских войск в Украину. По ее словам, 8 марта 2022 года рок-звезду и его директора Джессику увидела в волонтерской зоне для беженцев на вокзале в Берлине.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram и прикрепила подтверждающее селфи с Линдеманном. "Я встретила его. Мировую суперзвезду. Я ищу место, где остановиться и переночевать в Берлине до следующего вылета. Волонтер мне отвечает, что весь Берлин переполнен, нигде нет мест. Но рядом с вокзалом построили большую палатку для беженцев и там можно остаться", – написала девушка.

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Она отметила, что расстроилась и даже хотела плакать, поскольку не нашлось места, где остановиться на одну ночь. Несмотря на это, отправилась дальше на поиски.

"Иду с Таней дальше. Подходим к другому волонтеру. Объясняю ситуацию. Он говорит, что сейчас решим. И тут подходит Тилль с Джессикой. О чем-то говорят с волонтером. Я не могу поверить, что передо мной среди всего этого апокалипсиса стоит солист группы Rammstein в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от группы MOZGI. У него ужасно добрые и красивые глаза", – написала беженка.

Затем волонтер подошел к ней и сказал, что Тилль Линдеманн поселит ее в гостиницу и даже оплачивает номер.

"Тилль и Джессика ведут меня сами в гостиницу, в прекрасную гостиницу. Оплачивает номер, кладет в сумку 50 евро на ужин. Джессика дает свой номер и говорит звонить, если мне что-то понадобится. Я хочу плакать. Целую Тилля раза 3. Он смущается. Я говорю ему, что раньше я любила Бритни Спирс, а сейчас люблю Rammstein. Он очень искренне хохочет. Я приглашаю его на Кипр к своим друзьям. А он говорит, что здесь нужна его помощь", – рассказала Алиса Ком.

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