TikTok разблокировал аккаунт украинской блогерши с роликами про село

Страницу в TikTok известной блогерши – украинки Даши Евтух, – которую недавно удалили из-за нарушения условий сообщества, снова восстановили. Поклонники очень обрадовались возвращению девушки в популярное приложение.

Об этом Евтух написала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). По словам блогерши, для нее это хорошая новость, хотя сама она еще не видела, что ее аккаунт разблокировали.

"Есть еще и хорошая новость, наверное, меня разблокировали в TikTok. Сама еще не видела. Всем хорошего настроения! Обнимаю", – отметила украинка.

Стоит отметить, что страница Евтух снова попадается в "рекомендациях" TikTok и многие фанаты в восторге от того, что девушка опять сможет снимать веселые ролики.

"Ура! С возвращением, потому что без тебя скучно", "Дашенька, с возвращением, я рада, чтобы бы там не писали", "О, вернули в рекомендации", "Я уже переживала, давно не было", – пишут люди в сети.

На данный момент у Евтух чуть больше 292 тыс. подписчиков и более 5,5 млн лайков.

Напомним, по образованию Даша – технолог переработки продукции животноводства, но всю жизнь хотела быть актрисой. Кроме домашнего хозяйства девушка снимает то, что купила в сельском магазине. Обычно она берет хлеб, халву, конфеты, печенье.

На сегодняшний день девушку уже заметили рекламодатели и она начала немного зарабатывать на своем блоге. Теперь в будущем Даша хочет придумать новые рубрики для соцсетей и найти вторую половинку.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская блогерша Даша Евтух, которая известна сельскими роликами в сети, начала покорять Instagram после того, как ее аккаунт в TikTok удалили. Девушка все также снимает веселые видео о своей жизни – поет песни и показывает домашние хлопоты.