Умер знаменитый французский модельер Тьерри Мюглер, одевавший Леди Гагу и Ким Кардашьян

Культовый французский дизайнер Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет. Знаменитости, который одевал Леди Гагу, Ким Кардашьян и Бейонсе, не стало в воскресенье, 23 января.

Трагедию подтвердили представители звезды на его официальной странице в Instagram. Причины трагедии не раскрываются. "#RIP. Мы опустошены, сообщая о кончине г-на Манфреда Тьерри Мюглера... Пусть его душа упокоится с миром", – сказано в посте.

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Даже выйдя на пенсию в 2019 году, Мюглер продолжал заниматься любимым делом. Например, работал художественным консультантом Бейонсе, в том числе разрабатывал костюмы для ее мирового турне "I Am…", а также одел Кардашьян на Met Gala в нашумевшее "мокрое" платье.

"Он представлял меня мокрой калифорнийской девушкой, выходящей из океана", – сказала тогда Ким.

Среди других известных личностей, которые были клиентами француза, Дэвид Боуи, Джордж Майкл, Синди Кроуфорд, Шэрон Стоун, Карди Би, Кэти Перри, Рианна, Белла Хадид и другие.

В последние годы модельер заметно изменился из-за многочисленных операций по реконструкции лица после серьезного несчастного случая в тренажерном зале. В комментарии журналистам в 2007 году он говорил, что тогда сильно пострадал – его лицо было полностью разбито.

"Настало время, когда я сказал себе: давай приведем все в порядок, чтобы идти дальше и выше", – комментировал звезда пластические операции.

Кроме того, в 2019-м он попал в автомобильную аварию на внедорожнике, в результате чего у мужчины был сломан нос. Это повлекло за собой новые хирургические вмешательства.

Мюглер даже имплантировал в подбородок кусок кости из своего бедра, предпочитая этот материал силикону. Звезды пояснял, что природные черты его не устраивали.

"Я хотел, чтобы мое лицо олицетворяло прогресс, потому что, проработав годы худощавым очаровательным танцором, я хотел стать воином. Я так много сделал в своей жизни. Так много боролся. Я супергерой, поэтому иметь лицо одного из них – это нормально", – говорил он.

Коротко из биографии Тьерри Мюглера:

Мюглер родился 21 декабря 1948 года в Страсбаорге (Франция). Свой одноименный модный бренд он запустил в 1970-х годах.

Сделал свое имя знаменитым в основном в 1980-х и в начале 90-х годов, когда его дизайны использовались повсюду: от подиумов до сценических шоу и даже музыкальных клипов, таких как хит Джорджа Майкла "Too Funky" (1992).

Прославился также своей линией духов, которые продаются и по сей день. Его последний аромат Angel Nova был выпущен в июне 2020 года.

Дизайнер также увлекался бодибилдингом и фотографией. Он опубликовал несколько книг, первая среди которых "Тьерри Мюглер: Фотограф"(1988).

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