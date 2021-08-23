Терри Гиллиама госпитализировали в больницу после закрытия Одесского кинофестиваля: подробности

Популярного британского кинорежиссера Терри Гиллиама госпитализировали в медицинское учреждение сразу после закрытия Одесского международного кинофестиваля. Мужчину забрали прямо с Потемкинской лестницы.

Как стало известно, Терри Гиллиама госпитализировали в одну из клиник, где он провел ночь. На следующий день Гиллиама выписали из больницы и врачи разрешили улететь ему в Лондон, сообщает издание "Думская" со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Причину госпитализации Гиллиама не назвали. Сам же Терри также никак не комментирует данную информацию.

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Напомним, что ранее Терри Гиллиам был гостем церемонии закрытия Одесского кинофестиваля и попал в курьезную ситуацию. Во время благодарственной речи он перепутал Украину с Россией, но пришел в себя под крики "Слава Украине".

Коротко о знаменитости:

Терри Гиллиам – британский кинорежиссер американского происхождения, сценарист, актер, мультипликатор, художник, участник британской комедийной группы "Монти Пайтон".

Известные работы над фильмами Терри: "Приключения барона Мюнхгаузена", "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Братья Гримм", "Воображариум доктора Парнаса", "Человек, который убил Дон Кихота" и другие.

Ранее в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL Терри Гиллиам дал откровенное интервью. Он признался, что считает всех украинцев хотя бы частично потомками Чингисхана. Кроме того, он рассказал о сотрудничестве с актрисой украинского происхождения Ольгой Куриленко.