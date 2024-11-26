'Терен' резко ответил военным, критикующим его за 'Холостяка': я никому не запрещаю потерять ноги и делать то же самое

Главный герой шоу "Холостяк 13", ветеран российско-украинской войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько резко ответил на критику военных по поводу его участия в романтическом проекте. Некоторые комментаторы считают, что воин "заигрался в шоуменство" и обвиняют его в "паразитировании на образе ветерана" якобы с целью получить медийность.

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"Пусть они заиграются. Я никому не запрещаю потерять ноги и делать то же самое, – сказал Будько в интервью Детектор медиа. – Я не хочу быть для всех супердобрым и понимаю, что этого никогда не добьешься, потому что всегда будет кто-то, кто не понимает или не одобряет твою деятельность. Но даже если бы я делал это только ради своей популярности, то что в этом плохого?"

"Терен" добавил, что когда его жизнь освещается в медиа – значит, это интересно аудитории, ведь он лично не просит "сделать о себе материал". "Поэтому стать популярным ради самой популярности – не моя цель. Я стараюсь показать, что быть ветераном с ранением – не конец света и не конец жизни", – объяснил общественный деятель.

Накануне Александр Будько показал, какие ужасные сообщения ему пишут из-за участия в шоу "Холостяк". По словам военного, он осознавал, что может стать мишенью для хейтеров, но не ожидал увидеть человеконенавистнические комментарии. "Люди, которые еще вчера благодарили меня и писали с восторгом сообщения, просили сделать фото, теперь разрывают в клочья, потому что их взгляды на жизнь просто отличаются от моих", – написал он. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в Нью-Йорке состоялась премьера фильма об украинском балете в эмиграции. На красной дорожке позировали актриса и продюсер Сара Джессика Паркер и "Терен" с символической брошью, сыгравшей главную роль в ленте.

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