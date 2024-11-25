Ветеран 'Терен' показал, какие ужасные сообщения ему пишут из-за 'Холостяка': еще вчера благодарили, теперь раздирают на куски

Ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько, ставший главным героем нового сезона реалити "Холостяк", показал ужасные сообщения, которые начал получать через участие в проекте. По словам общественного деятеля, он понимал, что может столкнуться с хейтом, но не ожидал увидеть человеконенавистнические комментарии.

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Об этом 28-летний защитник рассказал на своей странице в Instagram. Он опубликовал скриншоты гневных текстов, где пользователи сети осуждали его выбор на шоу и писали унизительные слова в его сторону.

"Конечно невозможно нравиться всем и у меня никогда не было подобной цели, однако я не ожидал, что это будет не критика, а человеконенавистнические сообщения, комментарии. Люди, которые еще вчера благодарили меня и писали с восторгом сообщения, просили сделать фото, теперь раздирают на куски, потому что их взгляды на жизнь просто отличаются от моих. Но я не должен нести ответственность за то, что не понравилось другим в моем видении мира, и особенно отношений", – написал "Терен".

На просторах соцсетей и в личных сообщениях Александра Будько стало появляться много хейтерских высказываний.

"А чего не пригласили людей, которые 2,5 года на фронте на протезах воюют? А пригласили "Терена", который только пиарится два года?"

"А реально – много мог бы сделать. Но шоу с телочками это легче".

"Ужасный формат, где один парень выбирает из такого количества девушек. Но интереснее всего, я знаю от знакомых о Саше из жизни, чтобы вы понимали, он спал с женой своего побратима, который был на войне".

"Дно. Я никогда не думала, что ты можешь быть таким дном. Блок, отписка, стыд. "Терен" – шлак".

Со своей стороны общественный деятель отметил, что решил принять участие в "Холостяке", чтобы показать, что не существует "ограниченных возможностей". Как отметил Александр Будько: "Ветераны и люди с инвалидностью должны и могут жить полноценно, наслаждаться жизнью, влюбляться, воплощать мечты в реальность, смеяться, радоваться, мы можем все!"

Напомним, сразу после начала полномасштабной войны "Терен" присоединился к рядам ВСУ. Впоследствии он стал командиром 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ". В боях за Харьковскую область Александр Будько получил тяжелое ранение, в результате которого потерял обе ноги. Со временем, пройдя лечение и реабилитацию, защитник восстановился и вернулся к активному образу жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, что "холостяк" Александр "Терен" рассказал о врожденной проблеме со здоровьем, из-за которой очень комплексовал.

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