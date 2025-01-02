'Терен' разошелся с победительницей 'Холостяка 13'? В сети указали на очевидный намек

В сети активно распространяется информация, что ветеран войны Александр "Терен" Будько и победительница романтического шоу "Холостяк 13" Инна Белень разорвали отношения после финала проекта. Поклонники обратили внимание на то, что главный герой сезона не подписан на победительницу проекта в Instagram, равно как и она на него, хотя раньше так не было.

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На это обратил внимание блогер Богдан Беспалов в Telegram. Еще после завершения "Холостяка 13" ни Александр "Терен", ни Инна Белень не публиковали общих фотографий, кроме тех, что были сделаны съемочной командой в финале. Это также озадачило сеть.

Более того, ветерана войны забросали вопросами об отношениях между ним и победительницей. В InstaStories Александр "Терен" решил расставить все точки над "i" и объяснил, почему не может ничего рассказать.

"Начну с топ вопроса, который интересует всех: вместе ли мы? 3 января на канале СТБ выйдет последний выпуск проекта "Холостяк" – постшоу, на котором вы увидите продолжение или окончание наших отношений с Инной. К сожалению, сегодня не могу рассказать вам больше", – отметил ветеран войны.

Стоит отметить, что сейчас ни "Терен", ни Белень не подписаны в Instagram друг на друга, однако раньше только девушка следила за "холостяком". В сети фанаты проекта отмечают, что по контракту участникам запрещено быть фолловерами друг друга.

Ранее OBOZ.UA писал об еще одном намеке на разрыв между Александром "Тереном" и Инной Белень после окончания "Холостяка 13". Он назвал свое участие в шоу сном, а теперь – что "вернулся к реальности".

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